Francesco Del Poz Esce Oggi il nuovo singolo “Tisana”

(PRIMAPRESS) -ROMA - Da oggi venerdì 20 novembre sarà in radio e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “Tisana” (Be NEXT Music / Sony Music Italy), il nuovo singolo che anticipa il disco di prossima uscita. Francesco Dal Poz in merito al brano dice che il messaggio è semplice, ma non per questo banale: " Se hai un problema, parlane, non tenere tutto dentro. ’Tisana' si sviluppa come un dialogo che avviene una sera tardi davanti una tisana e una torta; l'obiettivo è quello di incoraggiare l'altra persona a non considerarsi sbagliata e spronarla a mettersi più in gioco. La tisana qui diventa un simbolo del calore umano, dell'incontro e della condivisione. Come “Cerco casa” precedente singolo tratto dal nuovo album, anche “Tisana” racconta un'esperienza realmente avvenuta. Il brano, nato con l'idea di incoraggiare l'altro (nel senso più ampio del termine), è diventato per me stesso una piccola terapia personale durante un periodo difficile vissuto nei mesi passati”. “Tisana” è il secondo estratto, dopo “Cerco casa”, dal prossimo disco del cantautore di Treviso. Dopo tre dischi pubblicati in adolescenza, questo sarà il primo album da “artista più consapevole” per Francesco Dal Poz. Il disco si caratterizzerà per sonorità moderne con uno sguardo all’Indie, mantenendo comunque la propria identità prevalentemente pop. Decisivo infatti l’incontro con il produttore Roberto Visentin per vari punti: la modalità di scrittura, l’approccio alla composizione e alla produzione, la scelta di come sviscerare i temi nei brani. - (PRIMAPRESS)