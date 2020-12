Festival Sanremo: il giorno dopo la presentazione di Amadeus nella risposta dei social

Madame

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l’annuncio dei cantanti in gara di Sanremo 2021, dato da Amadeus che condurrà insieme a Fiorello l’appuntamento dal 2 al 6 marzo prossimo du Rai 1, si sono già scatenati i commenti sui social a partire dai Twitter sul sito del Festival a quelli dei fanclub dei singoli cantanti in gara. Per la prima volta dal 1988, in gara ci saranno ben 26 artisti. Un’edizione ampia e complessa ma che non può che fondarsi in modo evidente su una nutrita partecipazione capace di abbracciare tutta la musica come ha voluto sottolineare il direttore artistico Amadeus aggiungendo che questa edizione: “è stata organizzata nel segno della Rinascita”. Uno dei motivi per cui, a differenza dell’edizione 2019, dove la tradizione era il segno distintivo, la presenza di giovani cantanti a Sanremo 2021 è altissima. Tra i Big scelti ci sono Arisa, Francesco Renga, Irama, Orietta Berti, Coma Cose e Madame. Gli 8 Giovani finalisti sono Avicola, Greta Zuccoli, David Shorty, Elena Faggi, Della, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou. - (PRIMAPRESS)