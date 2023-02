Festival di Sanremo scaletta definitiva della serata finale con ordine d’uscita

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Questa la scaletta prevista per la serata finale del Festival con ordine d’uscita: Elodie “Due”; Colla Zio “Non mi va”; Mara Sattei “Duemilaminuti”; Tananai “Tango”; Colapesce Dimartino “Splash”; Giorgia “Parole dette male”; Modà “Lasciami”; Ultimo “Alba”; Lazza ” Cenere”; Marco Mengoni “Due vite”; Rosa Chemical “Made in Italy”; Cugini di Campagna “Lettera 22”; Madame “il bene nel male”; Ariete “Mare di guai”; Mr. Rain “Supereroi”; Paola e Chiara “Furore”; Levante “Vivo”; LDA “Se poi domani”; ComaCose “L’addio”; Olly “Polvere”; Articolo 31 “Un bel viaggio” Will “Stupido”; Leo Gassmann “Terzo cuore”; gIANMARIA “Mostro”; Anna Oxa “Sali”; Shari “Egoista Gianluca Grignani “Quando ti manca il fiato”; Sethu “Cause perse”. Questi gli ospiti previsti: Depeche Mode, Gini Paoli e Ornella Vanoni. Previsto anche l’omaggio a Lucio Dalla.

Il sistema di voto previsto per la serata vede l'utilizzo nella prima parte della gara il televoto al 100%, la graduatoria uscente della serata fino al 6 posto, per i primi 5 si aprirà un nuovo voto impegnando le tre giurie televoto (34%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, (33%), Demoscopica (33%).azzerando i voti precedenti - (PRIMAPRESS)