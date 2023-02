Festival Di Sanremo Mengoni vincitore della serata delle Cover e primo nella classifica generale della quarta serata

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Si chiude la quarta serata del Festival di Sanremo, a trionfare ancora Marco Mengoni.

Questa la top five della serata: Marco Mengoni con i Kingdom Choir "Let It Be"; seguito da Ultimo con Eros Ramazzotti "Medley Eros Ramazzotti"; Lazza con Emma "La fine"; Giorgia con Elsa - "Luce e Di sole d’azzurro" seguiti da Mr. Rain e Fasma "Qualcosa di grande".

Questa invece la classifica generale provvisoria dopo la quarta serata:

Marco Mengoni - Due vite Ultimo - Alba Lazza - Cenere Mr. Rain - Supereroi Giorgia - Parole dette male Tananai - Tango Madame - Il bene nel male Rosa Chemical - Made in Italy Elodie - Due Colapesce e Dimartino - Splash Gianluca Grignani - Quando ti manca il fiato Coma_Cose - L'addio Modà - Lasciami Articolo 31 - Un bel viaggio Lda - Se poi domani Leo Gassmann - Terzo cuore Paola & Chiara - Furore Ariete - Mare di guai Mara Sattei - Duemilaminuti Colla Zio - Non mi va gIANMARIA - Mostro Cugini di Campagna - Lettera 22 Levante - Vivo Olly - Polvere Anna Oxa - Sali (Canto dell'anima) Will - Stupido Shari - Egoista Sethu - Cause perse

- (PRIMAPRESS)