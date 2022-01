Festival di Sanremo: “Checco Zalone ci sarà”. In serata l’annuncio del conduttore Amadeus

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'attore pugliese Checco Zalone salirà sul palco come ospite a Sanremo in una delle cinque serate del Festival. Lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore Amadeus. Su Zalone a Sanremo erano circolate voci già in altre occasioni e nel 2019 aveva smentito la sua presenza al Festival con la battuta: "Non ho il coraggio di andare all'Ariston. E' un palco difficilissimo". La carriera di Zalone annovera film che hanno ottenuto notevoli successi al botteghino, con incassi sopra i 200 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)