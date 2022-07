Festival di Sanremo: Amadeus tutte le sere in coppia con Gianni Morandi. L’annuncio al Tg1

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per l'edizione 2023 del Festival di Sanremo, mentre si lavora per portare come ospiti Lady Gaga e Britney Spears, Amadeus annuncia al Tg1 delle 20 condotto da Giorgia Cardinaletti, che sarà affiancato nella conduzione in tutte le serate da Gianni Morandi. "Amadeus si avvia verso i 60 anni ed aveva bisogno di uno giovane accanto" scherza Morandi durante l'annuncio al Tg1. - (PRIMAPRESS)