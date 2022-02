Festival di Sanremo 2022: ancora picco di ascolti nella terza giornata. Lo share di 54,1% vicino a quello del 2020

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Ancora picco di ascolti per la terza serata del Festival di Sanremo che ha avuto 9mln 360.000 spettatori (share 54,1%) superando l'audience 2021 (7.435mila spettatori e share 44,4%). Ascolti in linea col primo Festival targato Amadeus: nel 2020, l'ultimo Festival pre-pandemia registrò 9.836.000 spettatori (54,5%). Per la prima parte della terza serata,12mln 849mila telespettatori (share 53,2%): nel 2021 erano stati 10 milioni 596mila e 42,4% di share. Nella seconda parte, 5 milioni 455mila e share 56,8%, contro il 50,6% e i 4mln 396mila telespettatori dell'anno scorso. - (PRIMAPRESS)