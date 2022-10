Everything Everywhere all at once. Dal 6 ottobre nelle sale italiane

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sbarca finalmente nelle sale italiane “Everything, Everywhere All At Once”, il film indipendente campione di incassi, manifesto hipster e scoperta dell’anno. Il film è un'avventura in esistenze alternative e nelle diverse realtà delmultiverso. Michelle Yeoh interpreta Evelyn, una donna cinese-americana che è co-proprietaria di una lavanderia a gettoni con suo marito Waymond (Ke Huy Quan); Evelyn è scontenta della sua vita e ha una relazione tesa con sua figlia Joy (Stephanie Hsu); usa come scusa il nonno di Joy, Gong Gong (James Hong), che vive con loro, per non accettare l'identità gay di Joy. Evelyn entra in crisi quando si confronta con un funzionario fiscale arrabbiato, Deirdre Beaubeirdra (Jamie Lee Curtis), furiosa per i tentativi di Evelyn di richiedere detrazioni per i suoi hobby. Nel suo cuore, la povera Evelyn, pensa davvero che avrebbe potuto essere una cantante, uno chef o una star del cinema in un'altra vita e questo problema di detrazione fiscale innesca un viaggio folle in un numero infinito di universi diversi per più di due ore. Parte della straordinarietà di Everything EverywhereAll At Once è la notevole quantità di idee che i Daniels, sceneggiatori e registi del film, hanno potuto far confluire in questa storia senza trasformarla in un pasticcio assurdo. Non ci sono restrizioni, né fermate, né un'idea troppo selvaggia che non ce la fa a resistere in EverythingEverywhere All At Once. A reggere un film così assurdamente dispersivo nelle immagini, c’è una storia estremamente toccante sui percorsi che prendiamo nelle nostre vite, i percorsi che non abbiamo preso e come ci portano esattamente dove dobbiamo essere. La chiave di questa narrazione sono le esibizioni di Yeoh, Quan e Hsu. Con così tante versioni di questi personaggi che girano in questo multiverso di follia, questi tre attori sono stati in grado di affrontare qualsiasi sfida lanciata loro dai Daniels, che si tratti di una storia da amante sfortunata, una parodia della Pixar o alcuni dei combattimenti più divertenti nella memoria recente. In quanto forza fondamentale di Everything Everywhere, Yeoh è semplicemente incredibile, poiché indipendentemente dall'incarnazione di Evelyn in cui la vediamo, Yeoh porta sempre con sé le aspirazioni, l'atteggiamento e le paure di Evelyn originali. Straordinario è anche Quan, il gigantesco cuore pulsante del film, che offre una performance seria, esilarante ed emozionante, e Hsu, che deve essere allo stesso tempo estremamente vulnerabile e una delle più grandi minacce per l'universo, non un compito facile. Il ritmo del film, integrato dalla colonna sonora, si rifiuta di lasciare che gli occhi dello spettatore vacillano dallo schermo. L'assoluta assurdità del concetto aiuta sicuramente; ci possono essere momenti in cui vorremmo che Evelyn torni alla sua lavanderia a gettoni, ma ci rendiamo presto conto che c'è uno schema per questa follia. Il film con il suo sovraccarico sensoriale dà ancora spazio per sondare, interpretare e teorizzare, disponendo i pezzi del puzzle da sistemare a proprio piacimento e tempo. Simboli come "Everything Bagel" simile a un buco nero e gli occhi finti del signor Wang, fanno un commento stellare sulle energie yin e yang negli universi. Anche se l'idea di un multiverso e di una narrativa di fantascienza attira lo spettatore, è il cuore della storia, che è posizionato attorno all'amore, alla speranza e all'accettazione, che ci tiene agganciati allo schermo. Al di là dei suoi aspetti tecnici, le meditazioni del film sul nichilismo e sull'ottimismo mi hanno colpito molto. In un multiverso freddo e indifferente in cui nulla conta, “nothing matters”, il film propone la gentilezza, in un’argomentazione così convincente da far lasciare la sala del cinema con una visione del mondo cambiata per sempre. I "Daniels" hanno creato qualcosa di veramente speciale con questo viaggio di genere, dall’adventure film, alla comedy, dal sci-fi al dark. “Everything EverywhereAll at Once” è un trionfo in ogni senso della parola. Sono film come questo, film originali, audaci, capaci di superare i confini del cinema convenzionale che ricordano perché amiamo il cinema. - (PRIMAPRESS)