Eurovision Song Contest: come da pronostico vince il gruppo ucraino Kalush con il brano “Stefania”

(PRIMAPRESS) - TORINO - L'Eurovision Song Contest ha consegnato il titolo all'ucraina Kalush Orchestra, che era in gara con il brano Stefania. Il trionfo all'Eurovision era in un pronostico più vicino alla certezza per un risultato "politically correct". La vittoria è arrivata con 631 voti, 192 ricevuti dalle giurie dei diversi paesi e ben 439 tramite il televoto. Al secondo posto il Regno Unito. Nelle ore precedenti alla finale, anche il presidente Zelensky aveva invitato a votare per la Kalush Orchestra. Insomma al di là della musica si è premiata la voglia di Pace. - (PRIMAPRESS)