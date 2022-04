Eurovision: il cantautore Diodato sarà il primo ospite del Song Contest

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il cantautore Diodato sarà il primo ospite dell'Eurovision Song Contest in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Lo ha annunciato stasera lo stesso ar- tista in collegamento col Tg1. Diodato sarà al Pala Olimpico nella prima semifinale in diretta su Rai Uno proponendo una nuova versione di "Fai Rumore", il brano vincitore di Sanremo 2020. "Saremo in tanti sul palco ed è bello che la musica italiana stia viaggiando per il mondo", ha detto Diodato. - (PRIMAPRESS)