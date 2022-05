Eurocontest Torino: inaugurato il villagge in attesa della finale del 14 maggio al PalaOlimpico

(PRIMAPRESS) - TORINO - Inaugurato l'Eurovillage che ospiterà la maggior parte degli eventi dell'Eurocontest a Rorino, ecco una guida collaterale alla finale del PalaOlimpico del 14 maggio. Le semifinali sono previste il 10 e 12 maggio. A rappresentare l’Italia sul palco ci saranno Mahmood e Blanco con “Brividi”, il brano vincitore al 72° Festival di Sanremo.

In programma ci sono mostre, concerti, presentazioni, percorsi guidati, che permetteranno anche di scoprire luoghi simbolo di Torino, storici de contemporanei, come la Mole e il suo Museo del Cinema, il Lingotto, il Museo dell’Automobile, i Musei Reali e la Venaria Reale, Eataly. In occasione dell’Eurovision Song Contest anche l’Università di Torino parteciperà con il progetto UniVerso e organizzando, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici, un calendario di eventi fino al 18 maggio tra lezioni-concerto, incontri, presentazioni e proiezioni. Ci sarà attenzione ai divi di ieri (Gigliola Cinquetti, con una lezione-concerto l’11 maggio, alle ore 18, Aula Magna della Cavallerizza Reale), ai divi di oggi (Måneskin, a cui sarà dedicato un incontro con Luca Fantacone di Sony Italia, il 2 maggio alle ore 17.30, Aula Magna della Cavallerizza Reale) e alle professionalità che rendono possibile l’organizzazione di un evento di portata globale: fra gli ospiti, il regista Duccio Forzano (18 maggio, ore 17.30, Auditorium Complesso Aldo Moro), la scenografa Francesca Montinaro (2 maggio, ore 16.30, Aula Magna della Cavallerizza) e il team autoriale composto da Eddy Anselmi, Giorgio Cappozzo, Ermanno Labianca e Max Novaresi, in dialogo con Marta Cagnola (Radio24) e Sebastiano Pucciarelli (TV Talk), mercoledì 4 maggio, ore 11.30-13, Aula Magna della Cavallerizza Reale. In collaborazione con il Cinema Massimo – Museo del Cinema, poi, è in programma una speciale proiezione di Mamma Mia! di Phyllida Lloyd (2008), musical dedicato agli Abba icone eurovisive per eccellenza, il 15 maggio alle 20.30. - (PRIMAPRESS)