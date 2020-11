Enzo Gragnaniello da oggi il nuovo brano “Fa caldo”

Piccardo Piccirillo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Da oggi, venerdì 27 novembre, su tutte le piattaforme digitali “Fa caldo”, il nuovo singolo di Enzo Gragnaniello. In contemporanea verrà pubblicato anche il video del brano al quale partecipano gli attori Massimiliano Gallo, Shalana Santana e Federica Totaro. Il brano segna il ritorno con un inedito del cantautore napoletano, dopo la pubblicazione nel 2019 dell’album “Lo chiamavano Vient’ ‘e terra” e della successiva vittoria, per la quarta volta nella sua carriera, della Targa Tenco 2019 come miglior album in dialetto.

Una canzone che parla di un rapporto tra due persone che non è più in equilibrio, poiché hanno intrapreso strade diverse. Da un lato una persona che è impegnata in un percorso interiore e aspetta un segno, un abbraccio, poiché “aveva dato la sua anima ad un deserto” mettendo tutto il suo amore in un recipiente che pensava fosse indistruttibile e invece si rende conto che perde pezzi da tutte le parti; dall’altro lato una persona che va nella direzione opposta. Il rapporto diventa dunque come una calamita spezzata che, anziché unirsi di nuovo e attirare bellezza e positività, tende a respingersi.

Come afferma Gragnaniello “..prima di sprecare e bruciare tutti i sentimenti nelle passioni c’è bisogno di coltivare maggiormente la spiritualità di un rapporto, la sua parte più elevata, capace di produrre Amore, l’energia fondamentale dell’universo intero”. - (PRIMAPRESS)