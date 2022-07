Emmy Awards 2022: ecco le candidature accompagnate dalle “bollicine” di Franciacorta

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sono state rese note le candidature degli Emmy Awards 2022, arrivati alla 74esima edizione. A condurre la cerimonia saranno JB Smoove e Melissa Fumero mentre le premiazioni saranno trasmesse in due momenti differenti: la prima parte è prevista per il 2 e il 3 settembre, la seconda il 12 settembre. Ecco a chi sono andate le nominations: “Better Call Saul” (AMC), “Euphoria” (HBO), “Ozark” (Netflix),“Severance” (Apple TV+).

Per il secondo anno consecutivo La Television Academy, organizzatore degli Emmy® Awards, ha scelto Franciacorta come Official Sparkling Wine della manifestazione. L’annuncio delle nomination di questa edizione degli Emmy Awards, in programma per oggi, 12 luglio, sarà seguito da un fitto calendario di eventi, che a partire dalla fine di agosto fino all’inizio di settembre celebreranno i nominati nelle diverse categorie – attori, registi, produttori, etc. – permettendo così ai personaggi dello star system internazionale di scoprire e degustare i vini Franciacorta. La cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà alle 17:00 PT/20:00 ET di lunedì 12 settembre 2022 LIVE nel centro di Los Angeles e sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo. Gli Emmy Awards sono l’evento più prestigioso dell’anno per la televisione americana e celebrano i risultati più importanti e gli artisti più talentuosi di tutto il settore. Il crescente successo della televisione negli ultimi anni come importante ambito di intrattenimento e di aggregazione per le famiglie ha attirato attori internazionali del cinema e del teatro e ha creato un pubblico globale sempre più fedele. - (PRIMAPRESS)