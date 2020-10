Edizione a distanza per gli Emmy Awards. "Succession la miglior serie drammatica. Regina King miglior attrice

(PRIMAPRESS) - USA - Un'edizione a distanza quella di quest'anno per l'assegnazione degli Emmy Awards, l'Oscar della Tv americana. Le star del piccolo schermo hanno partecipato da casa alla serata degli Emmy Awards, in edizione virtuale causa della pandemia. 'Succession' ha vinto il premio come miglior serie drammatica dell'anno. Miglior serie comica, invece, è stata la canadese 'Schitt's Creek'. Regina King ha vinto un Emmy come miglior attrice protagonista per 'Watchmen', miglior miniserie. Julia Garner, miglior attrice non protagonista per 'Ozark', ha battuto Meryl Streep in 'Big Little Lies' e Helena Bonham Carter in 'The Crown'. - (PRIMAPRESS)