Danza, al teatro Costanzi di Roma i balletti di tre maestri della coreografia: Forsythe, Inger e Blanc

Per la stagione di Balletto del Teatro dell'Opera, sul palco del Teatro Costanzi dal 25 febbraio al 3 marzo arriva Forsythe / Inger / Blanc, un trittico di coreografie realizzate da tre maestri della danza contemporanea. Le serate si aprono con Herman Schmerman di William Forsythe su musiche di Thom Willems; proseguono con Walking Mad di Johan Inger sulle note del Bolero for Orchestra di Maurice Ravel e di Für Alina for piano di Arvo Pärt; chiudeFrom Afar di Nicolas Blanc su musica di Ezio Bosso. Sul palcoscenico: étoiles, primi ballerini, solisti e corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Principali interpreti: Susanna Salvi, Claudio Cocino, Michele Satriano, Alessio Rezza. Costumi di Gianni Versace e William Forsythe, Johan Inger, Anna Biagiotti.