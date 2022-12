Danza: al Politeama di Napoli arriva "Lo Schiaccianoci" di Luciano Cannico con il Roma City Ballet Company

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - C'è grande attesa a Napoli per la messa in scena al teatro Politeama in Via Monte di Dio 80, da venerdì 16 a domenica 18 dicembre 2022, de “Lo Schiaccianoci”, balletto classico su musiche di P. I. Tchiajkovskij con il Roma City Ballet Company e la regia e coreografia di un grand edella danza italiana, Luciano Cannito. Con Iana Salenko e Dinu Tamazlacaru (Artisti ospiti dal Teatro dell’Opera di Berlino) e con Manuel Paruccini (Opera di Roma). Scene di Italo Grassi, costumi di Giusi Giustino, luci a cura di Alessandro Caso. Lo Schiaccianoci (The Nutcracker), in scena al Politeama di Napoli, è una grande produzione con 30 interpreti e due stelle internazionali, basata sulla versione originale di Petipa del celebre balletto di repertorio classico. Fu rappresentato la prima volta al Teatro Marijnskij di San Pietroburgo il 5 dicembre 1892. Il soggetto si basa sulla famosissima favola “Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi” di Eta Hoffmann, sogno-incubo della piccola Clara nella notte di Natale. Nella versione coreografica di Luciano Cannito, ruolo determinante lo ha il misterioso Drosselmeyer, figura fantastica che riconosce in Clara la purezza infantile, che decide di regalarle nella notte di Natale un sogno meraviglioso nel mondo delle favole, guidata dal Principe Schiaccianoci e dalla Fata Confetto, in un regno fatato di giocattoli che diventano figure animate, principi e principesse, e che ne fanno il titolo di balletto del repertorio classico più rappresentato al mondo. “Il segno che vorrei sottolineare” - dichiara Luciano Cannito - “è la lettura più onirica che ho preferito dare a questa mia edizione. Drosselmeyer infatti, di solito alquanto nebuloso e inquietante, è qui rappresentato come un elegante e magico personaggio, un angelo custode di hollywoodiana memoria per intenderci. La storia si muove intorno a un atto di generosità e purezza infantile che la piccola Clara avrà nei confronti di un vecchio mendicante infreddolito: ignorato da tutti durante la notte di Natale, riceverà da Clara un piccolo dono. Per sdebitarsi, il mendicante, in realtà l’elegantissimo e magico Drosselmeyer, regalerà a Clara una notte in cui poter vivere come reali i propri sogni”. Il Roma City Ballet Company, è una delle più recenti formazioni italiane, composta esclusivamente da artisti selezionati con audizioni internazionali, considerata una delle compagnie classiche italiane di eccellenza e di maggior livello tecnico del panorama nazionale. La compagnia è diretta da Luciano Cannito, regista e coreografo, considerato uno dei nomi più prestigiosi della coreografia italiana. - (PRIMAPRESS)