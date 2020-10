Damiano da oggi il singolo d'esordio “Colpa Della Verità”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da oggi 16 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming, Il brano di debutto di Damiano “Colpa Della Verità”, un quadro musicale che mostra all’ascoltatore come la verità può distruggere la barriera visiva che si crea quando si è innamorati e come il cuore e la mente possono trovarsi in continua disapprovazione su una scelta comune, che si tratti di responsabilità o di aspettative a lungo termine.

Il videoclip ufficiale del brano “Colpa della Verità” è guidato da un intreccio narrativo che mette in luce la cecità del cuore di fronte ad una palese verità che non si vuole accettare; questa verità viene mostrata sotto diversi punti di vista. - (PRIMAPRESS)