Cri. dalla colonna sonora di Skam su Netflix al nuovo brano "SHHH", il giovane autore romano da oggi sulle piattaforme digitali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo i quattro SI dei Giudici di XFactor dell’edizione 2020, arriva sulle piattaforme digitali “SHHH” il nuovo singolo di CRI. il 17enne artista romano che ha già al suo attivo tre brani che fanno parte della colonna sonora di “Skam”, la seguita e popolare serie tv trasmessa su Timvision e Netflix che occupa un segmento importante nel panorama dell’offerta under 20. Il giovane musicista ha scelto ancora una volta la lingua inglese che strizza l’occhio alle piattaforme internazionali e alla new wave d’oltreoceano. Costruito con vari cambi di ritmo, il brano sembra adattarsi alla struttura vocale dell’autore. “SHHH” ha un andamento Pop che gioca in modo onomatopeico con il titolo. Se c’è un payoff che potrebbe accompagnare il titolo del brano di CRI. è l’esortazione a “non farsi zittire mai” quando i condizionamenti e le pressioni rischiano di condizionare le nostre scelte. - (PRIMAPRESS)