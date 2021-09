Da New Orleans alla Rive Gauche del Tevere per il Fiumicino Jazz Festival di Attilio Berni

(PRIMAPRESS) - FIUMICINO (ROMA) - Si apre venerdì 3 settembre prossimo il Fiumicino Jazz Festival, la rassegna ideata da Attilio Berni, il curatore del Museo del Sax in collaborazione con la Pro Loco della cittadina romana ed il supporto del birrificio agricolo Podere 676. In cartellone un ciclo di 12 appuntamenti musicali che spaziano nel vasto genere del jazz. Ogni fine settimana del mese le jazz session si terranno tra il Museo del Sax di Maccarese, il battello sul fiume ancorato all’Archeoboat di Fiumicino e la cantina della birra a Testa di Lepre. L’inaugurazione della manifestazione è prevista con due partenze alle ore 17,30 e 18,30 di Venerdi, prevede due gite musicali sul battello con aperidegustazione e il concerto della Continental Dixie Band, orchestra in puro stile New Orleans che arricchirà con le proprie atmosfere Dixieland il tragitto lungo le bellezze paesaggistiche sulle sponde del Tevere. - (PRIMAPRESS)