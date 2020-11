Cristiano Turrini da oggi in radio nuovo brano Sulle Note Di Elvis”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da oggi 27 novembre è disponibile in rotazione radiofonica “Sulle Note Di Elvis” (Cantieri Sonori), il nuovo brano di Cristiano Turrini disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 13 novembre. “E ballavi rock’n roll sulle note di Elvis, con un maglione di cashmere, dimmi se lo ricordi o se l'hai buttato via così”: così canta la voce di Cristiano Turrini nel suo ultimo brano dal titolo “SULLE NOTE DI ELVIS”. Continuando sul filone del precedente singolo “Kuala Lumpur”, il nuovo singolo del giovane cantautore romano è un amarcord dalle sonorità elettroniche ambientato nella splendida cornice dell’Islanda. Il brano è scritto dallo stesso Cristiano in collaborazione con Marco Canigiula (già autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo); per l’arrangiamento del singolo ha contribuito anche il producer Skywalker (Marta Daddato). Spiega Cristiano Turrini a proposito del suo nuovo inedito: «“Sulle Note Di Elvis” continua quello che è stato il lavoro fatto con “Kuala Lumpur”, sperimentando sempre nuove sonorità che credo oggi mi rappresentino maggiormente». Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Giuseppe Foglia, include una sequenza di immagini che vede la partecipazione della giovanissima attrice Roberta Sardella (della serie “Don Matteo 11”). - (PRIMAPRESS)