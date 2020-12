Cristiana Di Mare, uno spot lancia la fotomodella glamour

Cristiana Di Mare con Rosario Verde in un frame dello spot

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Cristiana Di Mare, attrice e fotomodella partenopea, aggiunge un nuovo tassello al suo percorso artistico. Da qualche giorno è in rete uno spot pubblicitario, realizzato per una azienda di prodotti per la casa, che sta raccogliendo tantissimi clic. Non un semplice messaggio promozionale ma un vero e proprio corto che vede impegnati tra i protagonisti Marco Lanzuise e Rosario Verde, che interpreta un tranquillo marito vessato dalla gelosia della moglie per una avvenente “signora del terzo piano”, la bella Cristina Di Mare, che, a suo dire, catturerebbe le attenzioni del consorte. Il tutto si sviluppa quindi sul pianerottolo e nell’appartamento della bella vicina. Un pretesto per rendere efficace e divertente il messaggio. Intanto Cristiana si gode il successo per le visualizzazioni social dei suoi recenti shooting fotografici dal sapore decisamente glamour. - (PRIMAPRESS)