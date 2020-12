Totò, Anna Magnani e Remigio Paone

(PRIMAPRESS) - FORMIA (LT) - Coraggio e tenacia a Formia per la quarta edizione del Premio “Remigio Paone”-“La Caravella”. La bella manifestazione sostenuta e voluta dal patron Augusto Ciccolella, che nonostante l'emergenza Coronavirus e le restrizioni sanitarie, giunge domenica 20 dicembre alle ore 18.30, sotto forma di Galà televisivo a porte chiuse, nella Sala Culturale “Iqbal masih” di via Vitruvio. Per tutti, in diretta streaming sulle pagine social e sul sito della web Bay tv, con due conduttori come Beppe Convertini e Cinzia Profita, una festa di cultura che non poteva certo mancare per dare luce al buio di un periodo da dimenticare. Con la direzione artistica di Ugo Autuori e con la solita forza propulsiva dello storico ideatore Ciccolella, la kermesse per quest'anno cambia volto proiettandosi in un contesto di respiro nazionale e televisivo dai grandi contenuti spettacolari. Lo spessore dei premiati ne è testimonianza inequivocabile, così come la voglia collettiva di volgere lo sguardo non solo verso il mondo dell’Arte e dello Spettacolo, ma anche verso la Cultura e l’Imprenditoria stimolata da una promozione territoriale ben diversa dalle scorse edizioni. Tra gli ospiti della kermesse, Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi e il regista Pupi Avati. Il Premio “Remigio Paone” dedicato al noto produttore, regista e direttore teatrale formiano (nella foto con Totò e Anna Magnani), vedrà coinvolta anche l'emittente Canale Italia che trasmetterà una sintesi della serata non appena possibile. Il Galà, registrerà la partecipazione di ospiti come Hoara Borselli, Sabrina Marciano, Claudia Conte, Josephine Alessio e Vittoriana Abate. Tra le special guest anche due personaggi del calibro di Alessandro Haber e Pierfrancesco Pingitore destinatari del premio alla carriera, edizione 2020. Altre menzioni speciali andranno al musicista Cesare del Prato, a Graziano Scarabicchi, a Luigi Fedele, al regista Rosario Errico e a Carolina Rey che con Katia Ricciarelli si collegheranno via Skype. Un cast di rilievo arricchito ancora da Adriano Pennino, maestro e direttore di orchestra più volte a Sanremo, Sonia Mosca grande interprete musicale e già vincitrice della trasmissione “All Together Now” di Michelle Hunzinker, dalla giornalista Angela Nicoletti e dal campione del mondo di organetto, Alessandro Parente .”Il premio Remigio Paone - ha dichiarato il direttore artistico Ugo Autuori- vuole essere un grande contenitore di arte, cultura e marketing territoriale. Cercheremo di veicolare attraverso i volti dei personaggi, le immagini del territorio e di un qualcosa di importanza vitale per le aree geografiche che puntano al turismo”. Soddisfatto per la realizzazione di questa edizione del Premio anche Augusto Ciccolella che ha parlato della forza di volontà necessaria per superare le difficoltà scaturite dalla pandemia. “E' stato un lavoro durissimo - ha detto il patron del Premio- ma alla fine, sia pure in un modo diverso dal solito, nel rispetto delle norme anticovid, siamo riusciti a mantenere viva una manifestazione che intende da sempre dare lustro al nostro territorio nel nome della cultura e dello spettacolo”. - (PRIMAPRESS)