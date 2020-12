Cinema: al via domani CortiSonanti 2020, edizione in streaming e tv

(PRIMAPRESS) - Al via domani fino al 25 dicembre l’undicesima edizione diil festival internazionale di cortometraggi organizzato dall’associazione culturalein collaborazione con, il patrocinio diuna versione eco-friendly interamente in streaming e in tv. Oltre ai canali social del festival campano sarà possibile seguire le fasi finali del concorso 2020 anche su Canale Italia,e MinformoTv. Tra gli ospiti che partecipano a questa edizione di CortiSonanti, intervenendo in studio o con contributi video, sono attesiin concorso con il videoclip “Con te sarò”, il regista israeliano, vincitore premio Oscar con “Skin”,(in concorso con il cortometraggio “Il Gioco”), la cantante e attrice, il regista e sceneggiatore Giulio Mastromauro vincitore del David di Donatello per il suo corto “Inverno”, le attrici(nipote della grande Anna Magnani), l’attore, il pittore e fumettista. E ancora, Pietro De Silva e Alberto Patelli (per “La Volta Buona”), il regista moldavo Ion Sova, autore del docufilm “Feel India”, il fotografo spagnolo e direttore della fotografia Ferran Paredes Rubio, il regista Francesco Tortorella (in gara con “La grande onda”), i registi, l’attore, i registivincitori del Nastro d’Argento con il corto “Sufficiente”,direttore del Procida Film Festival.Ai cortometraggi in gara nelle 7 sezioni ufficiali del concorso (corti italiani, corti internazionali, documentari, sport, videoclip, animazione, emergenti) si aggiungono i titoli che partecipano al Social Short web - contest aperto alle votazioni online promosso da Tugheder Marketing - e La cittadella del corto, vetrina dedicata agli istituti scolastici di tutta Italia.- (PRIMAPRESS)