Carnevale: Venezia si prepara per il Ballo del Doge a Palazzo Pisani Moretta nel segno del nuovo Rinascimento

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Venezia Imaginarium, lo spettacolo en-site concepito e realizzato dalla costumista e imprenditrice Antonia Sautter per il Dinner Show ufficiale del Carnevale di Venezia 2022 va in scena a Ca’ Vendramin Calergi,

Venezia Imaginarium è uno spettacolo che coniuga fashion e burlesque, commedia dell’arte ed onirici tableaux vivants. Condito da una colonna sonora che spazia dall’originale interpretazione dei classici anni Ottanta, all’adattamento rock del Barbiere di Siviglia, il Dinner Show è animato dall’esclusivo cast artistico de Il Ballo del Doge, l’appuntamento mondano più lussuoso ed esclusivo del Carnevale di Venezia nel suo clou a Palazzo Pisani Moretta, 26 febbraio 2022 con la nuova edizione de Il Ballo del Doge, dal titolo Time for a New Renaissance.

- (PRIMAPRESS)