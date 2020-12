Cantiere Giovani: stasera Sabba ospite del cantiere virtuale

(PRIMAPRESS) - Sabba ospite di Aldolà Chivalà nel consueto appuntamento settimanale dedicato alla musica e curato dal duo napoletano composto da Mauro Romano e Aldo Laurenza per Il Cantiere Virtuale, la programmazione culturale online promossa dall’associazione Cantiere Giovani. L'ultimo appuntamento dell'anno del format condotto da Aldolà Chivalà, in diretta dal centro Il Cantiere di Frattamaggiore, viene spostato eccezionalmente a domenica 20 dicembre, con ospite il cantautore partenopeo Salvatore Lampitelli in arte Sabba impegnato nella finale di X Factor Romania con il quartetto The Super 4. Una diretta per festeggiare il recente successo del percorso artistico di Sabba, ricco di collaborazioni eccellenti e riconoscimenti dal pubblico e dalla critica in Italia e all'estero. Successo, ma anche tanta gavetta nonostante la giovane età di Salvatore: quindici anni di concorsi, festival, esibizioni in rassegne e club di tutto il Paese. Prima di scoprirsi musicista, Sabba è stato per dieci anni un ballerino professionista iscritto alla Federazione Italiana Danza Sportiva. Ha realizzato un disco, “L’ultimo Apache” prodotto da Rai Trade, con Franco Del Prete & Sud Express, due dischi con “Sabba e Gli Incensurabili”, quattro singoli da solista, tra cui l'ultimo “Borderline” realizzato in pieno lockdown. Tra le tante collaborazioni, quella con il rapper Dope One, Giovanni Block, Daniele Sepe e numerosi artisti della scena musicale campana. Figura anche nel cast che il regista Luciano Melchionna ha scelto per il suo spettacolo teatrale “Dignità Autonome di Prostituzione”. La voce inconfondibile di Sabba appare anche in “Distanze” brano inciso proprio in collaborazione con Aldolà Chivalà: “…attimi di spazio separano gli occhi, i sensi, odori…distanti, distanze, distanti, distanze...nelle stanze dell'essere!”. Distanze che i tre proveranno a superare virtualmente nel live streaming di domenica sera, interagendo con gli spettatori collegati da casa, promettendo musica, risate e curiosità. Il programma del Cantiere Virtuale, inaugurato lo scorso 19 novembre, proseguirà fino al febbraio 2021 spostandosi dallo spazio fisico a quello virtuale, per dare un segnale forte di resistenza e positività. Cinque giorni a settimana per quattro ore al giorno coinvolgeranno il pubblico (di ogni fascia d'età) in attività che vanno dai corsi di lingua spagnola e inglese ai laboratori di cucina dal mondo, dalle lezioni di yoga e antistress all’arte e pedagogia. Ma non solo, incontri rivolti ai giovani con uno spazio di informazione su opportunità di formazione, lavoro e volontariato, dirette con insegnanti e istituzioni per approfondire i temi della scuola e uno spazio di intrattenimento con attività ludiche per i più piccoli. - (PRIMAPRESS)