Biennale MArteLive: a Roma arriva la band americana soul-grunge The Afghan Whigs con Ed Harcourt

Ed Harcourt

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 15 al 23 ottobre, la Biennale MArteLive, il più grande festival multidisciplinare diffuso d’Europa con oltre 1500 artisti provenienti da tutto il continente, irrompe per 9 giorni e in oltre 100 location (liveclub, teatri, gallerie, piazze, muri, parchi archeologici, ville) a Roma e nel Lazio, con molteplici espressioni artistiche, che vanno dalla musica al teatro, dalla danza alla street art, dall’illustrazione digitale alla scultura, dalla moda ai videoclip. Dal 18 al 20 ottobre presso il Qube di Roma; mentre, tra gli eventi finali post-Biennale, il 26 ottobre sarà la volta di una delle due uniche date italiane di The Afghan Whigs (con special guest Ed Harcourt), la strepitosa alternative band statunitense inventrice del soul-grunge. - (PRIMAPRESS)