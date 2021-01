Benedetta Raina da oggi in digitale il nuovo brano “Canzoni D'Amore”

(PRIMAPRESS) - Milano - Da oggi sarà disponibile in rotazione radiofonica “Canzoni D’Amore” (Noize Hills Records), il nuovo brano di Benedetta Raina disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 14 gennaio. “Canzoni D’Amore”, nuovo brano di Benedetta Raina, è una canzone che, avvalendosi di sonorità oniriche e una dolce componente testuale, vuole mostrare ’insicurezza nel rendersi completamente vulnerabili davanti ad un’altra persona, lasciando cadere ogni maschera o filtro. D’altronde, soprattutto alle prime esperienze sentimentali, è questo che facciamo: ci mettiamo a nudo per la prima volta. Con questo nuovo inedito, la giovane cantautrice paragona un amore nuovo ad un vero e proprio salto nel vuoto dove non sappiamo cosa aspettarci, avendo come unica possibilità quella di fidarci completamente dell’altro. Dice Benedetta a proposito di “Canzoni D’Amore”: «Io le canzoni d’amore non sono proprio capace a scriverle. Ho sempre timore che siano troppo scontate, o forse ho solo paura di un sentimento puro come l’amore». È possibile effettuare il pre-save di “Canzoni D’Amore”. - (PRIMAPRESS)