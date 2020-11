“Aria” Il Nuovo Singolo di Tommaso Novi Da Oggi In Radio e digitale

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dal oggi 20 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “ARIA” (Blackcandy Produzioni), nuovo brano inedito di Tommaso Novi.

“Aria”, nuovo singolo di Tommaso Novi, è una canzone d'amore che racconta di una libertà ostacolata, agognata ed infine ritrovata. Protagonisti della storia sono due amanti che, dopo varie peripezie, riescono a ricongiungersi in un finale quasi surreale che li vede volare via insieme in una nuova dimensione celeste. Spiega Tommaso Novi a proposito del nuovo brano: «Quando trattengo il respiro sott'acqua vivo una profonda intimità con me stesso, ritorno bambino, ritrovando una forma più semplice di me e delle cose importanti».

Tommaso Novi si inventa un video che gioca a scambiare gli elementi del testo - da aereo ad acquatico - presentandosi stavolta come personaggio subacqueo, non più in compagnia di piccioni, ma accanto ad una talentuosa atleta italiana, l'apneista Sara Chirico. - (PRIMAPRESS)