Arcadia in rotazione radiofonica da oggi il brano d'esordio “Taxi Driver”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da oggi disponibile in rotazione radiofonica “Taxi Driver”, brano d'esordio di Arcadia disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 23 ottobre. Scritto dallo stesso Stefano Filipponi con la produzione artistica di Gaetano Guardino e Giuseppe Lipari per l'etichetta Quelli come noi SRL di Simona Ubbiali, “Taxi Driver ” è il primo brano di Arcadia, cantante e queer performer che inaugura il suo percorso solista con un brano di stampo fortemente autobiografico. La traccia squisitamente orecchiabile e scandita da ritmate sonorità pop ripercorre il percorso di Arcadia e mostra come lei, attraverso delle ciglia finte e un po 'di make-up, abbia trovato la sua voce e la sua magia personale per trasformare le lacrime in una manciata di glitter. Spiega Arcadia a proposito del suo primo inedito : « Dopo dieci anni da X Factor, posso comunicare il mio mondo in totale libertà, spogliandomi di ogni maschera e maschile quella di Arcadia! La mia è la voce di una drag queen che canta di periferia e di dolore, tra una manciata di glitter e una linea di eyeliner! ». Il videoclip ufficiale di “Taxi Driver”, è diretto da Enea Colombi, è volutamente spoglio e maestoso per dar spazio ad una visione sognante e ad un'eleganza senza tempo . Come in un tableau vivant, il vuoto spaziale della stanza conferisce Iconicità̀ ad Arcadia, che diventa quasi una statua, un simbolo. - (PRIMAPRESS)