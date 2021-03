Annalisa giovedì sul palco dell'Ariston con una nuova versione di “La musica è finita”

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Annalisa si esibirà oggi al Festival di Sanremo con il brano “Dieci”, scritto dalla stessa cantautrice con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo Luca D’Amico. Nella serata delle cover in onda giovedì Annalisa salirà sul palco dell’Ariston con una nuova versione di “La musica è finita” di Ornella Vanoni accompagnata da Federico Poggipollini, uno dei chitarristi più conosciuti in Italia che vanta collaborazioni con i più importanti artisti italiani tra cui Ligabue dal 1994 e con all’attivo cinque album da solista ed un sesto "canzoni rubate" in uscita a fine mese. "Ho apprezzato la versione del brano con cui mi sento particolarmente affine e a mio agio. – racconta Capitan Fede - Utilizzando e miscelando il suono della chitarra all'arrangiamento dell'orchestra e alla bellissima voce di Annalisa, mi sono divertito a far interagire il suono delle mie sei corde con la sua voce, alternando così momenti di dolcezza a momenti di forza e dinamica, alla ricerca di un suono più rock e distorto rispetto alla versione originale". - (PRIMAPRESS)