Alla ex Base Nato di Bagnoli torna il SUONA Festival

(PRIMAPRESS) - Si terrà alla ex Base Nato di Bagnoli (Napoli) la quinta edizione di SUONA Festival, la rassegna di concerti diretta da Lele Nitti e prodotta da Ufficio K, in collaborazione con Best Live e FastForward Live. Ad inaugurare questa edizione saranno Mecna & Coco, affiancati sul palco della ex Base da una full band composta da Alessandro Cianci alla chitarra, Pierfrancesco Pasini alle tastiere, Lvnar dj/synth e Andrea Dissimile alla batteria. I due rapper presentano live “Bromance”, il loro joint album pubblicato per Virgin Records, in grado di spaziare dal rap al pop all’r&b, mantenendo intatta la sua identità. Sabato 18 giugno il secondo evento con la cantautrice del momento, Artiete, reduce dal grande successo dell’album “Specchio” (Bomba Dischi) seguito dei fortunati EP “Spazio” e “18 anni” e del singolo “L'Ultima Notte”.



In totale saranno 8 i concerti in programma da giugno ad luglio con alcuni tra i più interessanti e apprezzati artisti della scena contemporanea italiana. Tra gli ospiti dell Suona Festival 2022 ci saranno Cosmo (1 luglio), Willie Peyote (3 luglio), Chiello (7 luglio), Caparezza (15 luglio), Franco 126 (22 luglio) e Tropico (24 luglio). Dopo le prime tre edizioni che si sono svolte in luoghi storici della città di Napoli, come il Maschio Angioino e Castel Sant’Elmo, dallo scorso anno il Suona Festival è approdato negli spazi della ex Base Nato di Bagnoli. Una location confermata anche quest’anno, perfetta per accogliere i diversi eventi del festival. I biglietti per assistere ai vari live in programma questa estate sono disponibili su TicketOne e nei principali punti vendita regionali. - (PRIMAPRESS)