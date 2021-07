Alessia Moio per Estate a Napoli porta le sue canzoni al Castel dell'Ovo

Alessia Moio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sarà la cantante, attrice e mandolinista Alessia Moio, il prossimo 25 luglio alle ore 20 sulla terrazza dei Cannoni del Castel Dell'Ovo, la protagonista dello spettacolo “Nàpoles…Mi vida!”. Inserito nel programma di “Estate a Napoli 2021”, la bella rassegna organizzata dall’Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, in collaborazione con l' Associazione Adel rappresentata dal presidente Giuseppe Paduano, lo spettacolo scritto e portato in scena della nota artista partenopea racconta, con gli arrangiamenti musicali curati da Salvatore Baldares, quella Napoli aragonese, dove le lotte, i conflitti, le violenze e i soprusi videro un intero popolo riscattarsi anche nel segno della sua preziosa canzone napoletana. E sarà con queste premesse sulla scena allestita con le opere d'arte dei maestri Bruno De Luca ed Elena Tabbarro, pronti a portare alla luce le contaminazioni indelebili nell'anima Napoli, che Alessia Moio individuerà tra le note e i versi le tracce di una Napoli da sempre incline al riscatto anche nel nome dei suoi mille profondi colori e di quel sentimento chiamato amore. Per le persone sprovviste di auto è possibile organizzarsi con un servizio pullman. Info e prenotazioni 3333497857- 3397679268. - (PRIMAPRESS)