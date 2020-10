Al Via il Roma International Buskers Festival

(PRIMAPRESS) -ROMA - Gli eventi al Porto Turistico di Roma ripartono con la Prima Edizione del Roma International Buskers Festival, una rassegna dedicata agli artisti di strada, che si terrà dal 18 al 20 settembre dalle ore 16:30 in poi. L’evento sarà ad accesso gratuito per il pubblico, il quale sarà libero di mostrare il proprio apprezzamento nei confronti degli artisti lasciando un’offerta nel loro “cappello”.L’iniziativa vuole rilanciare i Festival e gli eventi dal vivo, puntando sulla cultura, nel rispetto delle normative vigenti di distanziamento sociale che questo particolare momento storico ci richiede.Il Presidente dell’Associazione ANLAIDS Onlus Bruno Marchini, sposa l’iniziativa del Festival, a sostegno della prevenzione, informazione e sostegno delle persone che vivono con HIV.Ad aprire la manifestazione sarà il giovane Jacopo Mastrangelo che durante il lockdown con la sua chitarra dai tetti di Roma ha unito tutta l’Italia in un’unica melodia, divenendo simbolo di speranza e ripartenza. Due grandi nomi internazionali: Borja Catanesi il chitarrista valenciano eletto miglior Artista di strada del Mondo agli Universal Street Games nel 2018; e Federico Nathan il geniale violinista uruguaiano famoso in tutto il mondo per i suoi progetti solisti e in ensemble che presenterà il suo AllOne Violin Solo Project. Tra gli artisti confermati durante le tre giornate di Festival: Dario Rossi e il suo Acoustic Live, Marco Sbarbati, e i finalisti del contest Lazio Sound della Regione Lazio. Il Ringmaster che animerà le postazioni buskers ed il main stage del Festival sarà Adriano Bono e le sue schegge impazzite di The Reggae Circus. Sarà inoltre presente la SiO Orchestra di San Fior e Godega (Veneto) composta da 48 giovani elementi, che ha ricevuto il Premio Civilitas “Civiltà nella Comunità” sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, che si esibirà in un’emozionante performance sul mare diretti dal Maestro Roberto Fantinel. Agli artisti scelti tramite la Call lanciata sui social e sul sito del Festival, dove sono arrivate oltre 180 candidature, si aggiungeranno delle guest scelte dalla direzione artistica che si esibiranno sul Main Stage del Roma International Buskers Festival. “Crediamo fortemente nel progetto del Roma International Buskers Festival. Gruppo Matches è l’agenzia che da tre anni si occupa del progetto di rilancio e riqualificazione sociale del Porto Turistico di Roma, degli eventi e della comunicazione. Volevamo far ripartire la cultura già provata dal blocco totale dell’industria dell’intrattenimento partendo dalla vera essenza dello spettacolo: l’Arte di Strada. Abbiamo creato un palinsesto che ci consente di offrire agli artisti uno spazio sano dove esibirsi in sicurezza portando al Porto Turistico di Roma 3 giorni di musica, colore e divertimento e sarà l’occasione di mettere a disposizione dell’arte di strada una location unica, una cornice nuova dove potersi esibire liberamente e creare un polo culturale dove far fiorire nuovi progetti artistici e sociali”. Andrea Cicini - Amministratore Unico Gruppo Matches “In linea con lo spirito della nostra agenzia, da sempre promotrice di nuovoi progetti e sperimentazioni, ho accolto con entusiasmo la direzione artistica del RIBF, un festival che nasce in un momento complicato ma che siamo sicuri che crescerá e che vi sorprenderá per la freschezza e le singolari doti dei suoi artisti”. Massimo Di Stefano - Direttore di Esound Music & Arts AgencyL’allestimento della manifestazione verrà realizzato in collaborazione con Eventi di Cartone, una scelta ecologica per rimarcare il messaggio sociale del Roma International Buskers Festival. Durante questi tre giorni sarà possibile vincere un gadget tramite la webapp sviluppata da Mediamorfosi, partner tecnico del Festival. Lungo la marina del Porto saranno create 12 postazioni per gli Artisti ognuna delle quali sarà dotata di un totem con un QRCode. Dopo aver scansionato tutti i 12 codici basterà recarsi al Buskers Point vicino al palco per ritirare i gadget del Festival. Ogni postazione sarà dotata di dispenser di gel igienizzante fornito da Biosanyx.Questo il programma delle giornate:OGGI 18 SETTEMBRE 2020 Dalle ore 17:00 alle ore 22:00 Arte e spettacolo nelle Postazioni Buskers con Adriano Bono e schegge impazzite di Reggae Circus, Borja Catanesi, Caracca Tamburi, Sabrina De Mitri, Dario Gabriele, Los Sonambulos, Jacopo Mezzanotti, Marco Sbarbati, Scoss, Edo Sparks,WonkyMonkeys Alle 19:45 Jacopo Mastrangelo - Guitar Solo Performance Alle ore 20:00 Stage Opening - saluti e apertura festival A seguire sul palco: Orchestra SiO - Edo Sparks - Borja Catanesi Adriano Bono e schegge impazzite di Reggae Circus19 SETTEMBRE 2020 Dalle ore 17:00 alle ore 22:00 Arte e spettacolo nelle Postazioni Buskers con Bagarija Orkestar, Adriano Bono e schegge impazzite di Reggae Circus, Borja Catanesi, Caracca Tamburi, Sabrina De Mitri, Falkatrazz, Dario Gabriele, Hiram Show, Los Sonambulos, Jacopo Mezzanotti, Marco Sbarbati, Scoss, Edo Sparks, Simone Spirito, Le Swingeresse, Aurora Trippetta, WonkyMonkeys Dalle ore 19:45 sul palco: Orchestra SiO - Marco Sbarbati - Simone Spirito - Anonymus - Jacopo Mezzanotti Alle ore 23:00 Dario Rossi Acoustic Live20 SETTEMBRE 2020 Dalle ore 17:00 alle ore 22:00 Arte e spettacolo nelle Postazioni Buskers con Bagarija Orkestar, Adriano Bono e schegge impazzite di Reggae Circus, Borja Catanesi, Caracca Tamburi, Sabrina De Mitri, Falkatrazz, Dario Gabriele, Hiram Show, Hugo Moraes, Federico Nathan, Los Sonambulos, Jacopo Mezzanotti, Marco Sbarbati, Scoss, Edo Sparks, Simone Spirito, Le Swingeresse, Aurora Trippetta, WonkyMonkeys Dalle ore 19:45 sul palco: WakeUp Call - Marco Sbarbati - Borja Catanesi - Simone Spirito Alle ore 22:00 Federico Nathan e Jacopo Mezzanotti A seguire saluti e chiusura Festival - (PRIMAPRESS)