A Sorrento parte Summertime 2021. Il programma in cartellone a Villa Fiorentino

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Grande partenza a Sorrento con la stagione di spettacoli estivi a Villa Fiorentino. Tant'è che dopo il successo iniziale con l'emozionante concerto di Daniele Sepe e il continuo della saga piratesca di “Capitan Capitone”, tutto è pronto per un'estate all'insegna della musica e dello spettacolo. Così, dopo l'applaudita e apprezzata esibizione del jazzista napoletano, per “Summertime 2021”, le premesse sono davvero esaltanti. Promossa dalla Fondazione Sorrento coordinata dall’amministratore delegato Gaetano Milano e realizzata con il sostegno del sindaco Massimo Coppola, in collaborazione con Scabec e ProCulTur che ne cura la direzione tecnica, “Summertime 2021” registrerà la partecipazione di numerosi artisti, prevalentemente legati al territorio. Ciò, come è stato più volte evidenziato, allo scopo di sostenere quelle realtà locali fortemente penalizzate dal protrarsi delle limitazioni imposte dalla situazione epidemiologica. Insieme ai tanti giovani che si alterneranno sul palco allestito nell’accogliente area giardino di Villa Fiorentino, sul Corso Italia a Sorrento, non mancheranno nomi di richiamo. Tra questi, Peppe Barra, Gigi Finizio, Giobbe Covatta, Rosalia Porcaro, Maria Bolignano, Nathalie Caldonazzo, Luigi Branchetti, Cosimo Alberti, Le Ebbanesis, Mario Maglione, Marco Palmieri e Antonello Cascone. - (PRIMAPRESS)