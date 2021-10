Unione Ristoranti Buon Ricordo: Cesare Carbone del Manuelina di Recco riconfermato alla presidenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cesare Carbone, 47 anni, del Ristorante Manuelina di Recco (Ge) è stato riconfermato Presidente dell’Unione Ristoranti Buon Ricordo. Ad affiancarlo nei prossimi 3 anni ci sarà ancora come Segretario Generale Operativo Luciano Spigaroli del ristorante Al Cavallino Bianco di Polesine Zibello. Una conferma anche per la Vicepresidenza, affidata a Giovanna Guidetti dell’Osteria La Fefa di Finale Emilia. Tesoriere è Giorgio Borin del Ristorante La Montanella di Arquà Petrarca. Le elezioni si sono tenute nel corso dell’assemblea annuale dell’associazione, svoltasi in Franciacorta a Ca’ del Bosco, durante la quale è stata per la prima volta eletto un Presidente Onorario, Genuino Del Duca del Ristorante Enoteca Del Duca di Volterra. - (PRIMAPRESS)