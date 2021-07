Una storia tra i grandi personaggi, lo chef Nicola Di Filippo si racconta

Nicola Di Filippo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sarà il noto toque blanche Nicola Di Filippo, il protagonista dell'incontro di giovedì 29 luglio alle ore 11.00 al Gran Caffè Gambrinus, tutto dedicato alla presentazione del suo libro “Uno Chef-Una storia tra i grandi personaggi”. Un momento di sicuro interesse che, moderato dal giornalista Giuseppe Giorgio, registrerà alla presenza dello stesso autore, gli interventi della giornalista e scrittrice, artefice della prefazione, Santa Di Salvo e del presidente dell'Associazione “Rosa Bianca”, Tina White, ideatrice del volume edito dalla “D&P”. Un personaggio, Nicola Di Filippo, in grado di fare della sua vita ai fornelli un esaltante racconto diviso tra i sapori, la cultura e la storia sociale. Insignito di vari e meritati riconoscimenti e più d'una volta al cospetto di mitici personaggi, lo chef Nicola nel suo nuovo libro sembra devolvere al lettore quanto raccolto in lunghi anni di passionale gavetta. “Di Filippo - scrive la giornalista Di Salvo nella sua prefazione - è proprio uno di quei maestri che appartiene alla generazione a cavallo tra le due diverse culture del cibo. Quella del dopoguerra, affacciatasi alle soglie del benessere con la mitologia della bistecca e del supermarket. E quella dell'ossessione gourmet e dello chef superstar che ancora ci appartiene”. “In questo testo - scrive Tina White nella sua introduzione - Nicola Di Filippo si presenta, da quando fanciullo iniziò i primi passi nella scoperta della cucina, fino alla sua completa formazione. Lo chef si racconta e offre la sua storia a chi seguirà i suoi passi e a chi trovandosi in difficoltà, tenterà di abbandonare i percorsi di formazione o penserà di deviare in più facili fascinazioni. Nicola ci dimostra che niente è facile ma la passione, l'umiltà e la costanza aiutano a superare gli ostacoli e a diventare grandi”. - (PRIMAPRESS)