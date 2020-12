Trentino: il calendario digitale dell'Avvento con 24 ricette golose da scoprire ogni giorno fino a Natale

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Le discese con i gli sci ai piedi dovranno aspettare in attesa che le misure di contenimento del Covid facciano il loro effetto e che il vaccino arrivi presto per farci tornare in qualche modo alla normalità. “Aspettare, questo è ciò che ci richiede il periodo delicato - dicono dall’Ente del Turismo del Trentino - Ma aspettare non significa stare immobili, non è proprio nella nostra natura”.E nell’attesa? Ecco un’idea che crea l’atmosfera della regione e della tipicità del suo Natale: un calendario digitale dell’Avvento che fa molto casa perché ad ogni finestrella aperta c’è una ricetta che ricorda le tradizioni delle valli. Sono 24 golose ricette da scoprire giorno dopo giorno fino alla Vigilia di Natale.Strudel, Zelten, ricette ghiotte per biscotti fragranti e soffici mousse: con il nostro calendario ogni giorno potrai fare una scoperta e sarà un modo per tenerci compagnia, creando qualcosa di buono e bello, imparando qualcosa di più sul Trentino e la nostra tradizione culinaria, grazie ai consigli di pasticceri, chef ed artigiani del gusto delle tre Strade del Vino e dei Sapori del Trentino.Il calendario dell’Avvento: https://www.tastetrentino.it/calendario-dell-avvento/ - (PRIMAPRESS)