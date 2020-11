Spagna: viaggio gourmet per virtual-traveller. Dalla paella dello chef Mateus Coelho al jamòn di Florentino Mateos

(PRIMAPRESS) - MILANO - Viaggio gourmet al tempo della pandemia in Spagna ma come in un videogioco. È l’iniziativa messa a punto dagli enti del turismo dell’Andalusia, Ibiza e Valencia Turisme insieme all’Ente Spagnolo del Turismo in Italia. L’obiettivo è far conoscere l’offerta turistica delle destinazioni spagnole attraverso uno spazio fieristico e un fitto programma di conferenze, laboratori e masterclass tutto rigorosamente virtuale.I virtual-traveller possono registrarsi gratuitamente e partecipare sul sito https://www.vr-spagna-20.com Una volta iscritto è necessario seguire le procedure d’installazione della piattaforma virtuale. Creando il proprio avatar sarà possibile parlare, interagire e assistere anche alle Masterclass sulla gastronomia spagnola presso l’Auditorium Virtuale in un ambiente che ricorda quello dei videogiochi. Infatti sono già in programma: Michel Magoni Sommelier di Antica fonderia di Roma che propone un viaggio attraverso i vini spagnoli in quella che sarà la prima Masterclass gastronomica di Spagna Virtuale. Masterclass di Tapas e Pinchos con lo chef Mateus Ávila Lobo Coelho. I segreti del Gin Tonic (diventato un grande classico in Spagna) saranno svelati da Alice Paglia di La Albufera di Milano. Lo chef Mateus Ávila Lobo Coelho svelerà i segreti della Paella da imparare per prepararla come un autentico spagnolo e Florentino Mateos affettatore professionale ci aiuterà a conoscere come assaporare al meglio il Jamón Ibérico (prosciutto spagnolo).Come nella realtà, ci sarà anche la possibilità di allietarsi incontrando nuove persone o partecipando alla festa di chiusura DJ set Live da Ibiza. Giornate di lavoro e anche di divertimento in una nuova esperienza online #SpagnaVirtuale. - (PRIMAPRESS)