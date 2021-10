Spagna: le destinazioni delle strade del vino per la spillatura del nuevo vino nei Paesi Baschi e in Galizia

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - Si avvicina il tempo del vino novello e la Spagna ha due destinazioni interessanti per gli appassionati del Nuevo Vino. L'Itinerario del Txakoli di Aiaraldea si snoda nei Paesi Baschi (a soli 20 chilometri dalla città di Bilbao e a 35 da quella di Vitoria-Gasteiz) integrando una serie di belle località come Artziniega, Ayala, Llodio, Okondo, Amurrio e Orduña.

La zona è rinomata per la tradizione gastronomica, ricca di prodotti artigianali, e dove si allineano i filari di vigneti del Txakoli (già prodotto nel IX secolo) con le stupende cantine distribuite su tutto il territorio. E non mancano lungo l'itinerario paesaggi di grande bellezza. Altra zona d’interesse per scoprire cosa riserverà la produzione 2022 delle cantine spagnole, è la Galizia, nella Spagna nord-occidentale. Vi consigliamo di percorrere l'itinerario enoturistico del Ribeiro, nella provincia di Ourense. Oltre a una gastronomia invitante, scoprirete le terre in cui si produce l'eccellente vino Ribeiro, una delle principali Denominazioni d'Origine della Spagna. Potrete visitare grandi cantine e i tipici "colleiteiros" (piccole cantine di vino d'autore), alloggiare in terme immerse nella natura, passeggiare tra vigneti, giocare al golf… in un perfetto connubio di enoturismo e natura. - (PRIMAPRESS)