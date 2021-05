Solobirra: il premio per la migliore produzione brassicola italiana va al birrificio torinese Metzeger

(PRIMAPRESS) - RIVA DEL GARDA (TN) - Quali sono le migliori birre artigianali italiane? A stabilire i prodotti brassicoli che quest’anno hanno superato la selezione a Solobirra, l’area speciale creata durante il Salone dell’Accoglienza, Hospitality a Riva del Garda, è stata una giuria specializzata che ha indicato i nuovi trend di un prodotto che ormai ha conquistato un posto di rilevo tra i consumi nazionali di bevande. Il premio Best Beer 2021 è andato alla Butterfly Ipa del birrificio torinese Metzger con la motivazione di “gusto, proprietà organolettiche e materie prime”. Basile ADV & Resistenza si è aggiudicato, invece, il primo posto nel concorso Best Label 2021 dedicato alle etichette con il progetto della birra Track 21 prodotta dal birrificio Ventitré in Irpinia. Vincitore della prima edizione di Best Pack – il contest dedicato al miglior packaging brassicolo – ­è Dario Frattaruolo con il progetto creativo per la birra Chakra Booster del Birrificio Badalà di Montemurlo a Prato. - (PRIMAPRESS)