Sfide sulle spiagge di Calabria, Abruzzo ed Emilia Romagna per conquistare il titolo di Pizza Ambassador 2023

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sono terminate il 16 maggio in Puglia le 9 tappe regionali di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso. Dai 180 pizzaioli iniziali, attraverso le nove selezioni regionali (3 al Nord, 3 al Centro e 3 al Sud) iniziate a febbraio, sono rimasti solo in 27 i pretendenti al titolo di "Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023", volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

I concorrenti che si sono sfidati sulla Pizza tonda classica al Piatto sono stati giudicati da giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti tra cui rappresentanti del Gambero Rosso. I 3 semifinalisti provenienti da ogni tappa regionale sono risultati i migliori in base a ricetta dell'impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato.

La gara continuerà a giugno e luglio con le 3 semifinali sulle spiagge di Calabria, Abruzzo ed Emilia Romagna, in programma rispettivamente il 20 giugno a Tropea (VV) presso il Blanca Beach Club by Valentour, il 27 giugno a Roseto degli Abruzzi (TE) presso il Lido Mirella e il 4 luglio a Cervia (RA) presso il Fantini Club. Anche nelle semifinali i pizzaioli si confronteranno sulla realizzazione della Pizza tonda classica al Piatto. A giudicarli, in aggiunta alla giuria tecnica composta da esperti e giornalisti, anche una giuria popolare.

Finalissima il 10 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell'azienda.

Partner tecnico dell'intera competizione è Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, che ha ospitato la gara delle Marche presso la propria Accademia della Cottura MorettiLAB. Durante le semifinali e la finale Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell'eccellenza delle professioni. Presentatori d'eccezione delle 3 semifinali e della finale saranno i due chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani.

Sempre in occasione delle semifinali e della finale ci sarà l'ingresso tra i partner di Pizza Bit Competition di RDS 100% Grandi Successi come Official Radio, che per l'occasione ha ideato un piano cross-mediale e multipiattaforma sui propri canali per fare da cassa di risonanza alle attività legate all'evento. In occasione delle semifinali saranno previsti inoltre dei momenti di musica e intrattenimento con i DJ set 100% Grandi Successi, che per la finale si arricchiranno della presenza del conduttore Giacomo Ciccio Valenti. - (PRIMAPRESS)