San Valentino: l’Alchimia di un cioccolatino all’aceto balsamico creato dal pasticciere Gianluca Fusto

Milano, 28 gennaio 2023 – Acetaia Giusti, la più antica acetaia del mondo, fondata a Modena nel 1605, presenta a Identità Golose un nuovo concetto di innovazione gastronomica. Filo conduttore è l’affinamento delle materie prime all’interno delle botti storiche di Aceto Balsamico di Modena della famiglia Giusti, un processo che fin dall’origine fonde tra loro aromi, profumi e sapori.



Da qui nasce Alchimia, il cioccolatino firmato dal cioccolatiere e pasticcere visionario Gianluca Fusto, realizzato con fave di cacao affinate all’interno delle botti esauste di Balsamico e arricchito con Aceto Balsamico di Modena “Banda Rossa” Giusti. “Alchimia nasce quasi per gioco, dall’idea di sperimentare e creare un nuovo tipo di contaminazione tra materie prime, ricreando quelle sensazioni olfattive che si possono trovare all’interno di una botte che ha ospitato Aceto Balsamico per decenni” - racconta il cioccolatiere Gianluca Fusto – “ Il risultato è un cioccolatino che imprigiona profumi, sapori e aromi di una complessità nuova data da tre passaggi fondamentali: l’affinamento del burro di cacao nella botte che ha contenuto l’Aceto Balsamico e che gli consente di assimilare tutte le complesse note aromatiche. Questo progetto costituisce inoltre la proposta esclusiva di Acetaia Giusti per celebrare San Valentino. In occasione della ricorrenza, infatti, nelle Boutique Giusti di Modena, Bologna, Milano e in alcuni punti vendita selezionati, sarà disponibile l’esclusivo cofanetto da nove pezzi in Edizione Limitata: un regalo in grado di stupire per la sua raffinatezza, eleganza e dolce complessità che ben si presta all’evento più dolce dell’anno.