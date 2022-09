Pizza Bit Competition, gran finale per il titolo di Pizza Ambassador 2023

(PRIMAPRESS) - GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - Sta per giungere al termine la lunga maratona di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso. Sabato 10 settembre a Gragnano Trebbiense (PC) presso la sede di Molino Dallagiovanna si disputerà la finalissima, il cui vincitore si aggiudicherà il titolo di "Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023", volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. La finalissima si svolgerà in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell'azienda molitoria piacentina fondata nel 1832. La proclamazione del vincitore avverrà al termine dell'evento celebrativo che vedrà la partecipazione tra gli ospiti di tanti maestri dell'arte bianca. Per l'intera competizione i concorrenti si sono sfidati sulla Pizza tonda classica al Piatto e sono stati giudicati da una giuria tecnica composta da esperti del settore, blogger e giornalisti a cui, in occasione delle semifinali, si è affiancata anche una giuria popolare. La valutazione dei concorrenti è avvenuta in base a ricetta dell'impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato. Partner tecnico dall'inizio della competizione è Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati. Durante le semifinali e la finale Molino Dallagiovanna si avvale della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell'eccellenza delle professioni. Presentatori d'eccezione delle 3 semifinali e della finale sono i due chef e conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani. Con l'inizio delle semifinali si è registrato l'ingresso tra i partner di Pizza Bit Competition di RDS 100% Grandi Successi come Official Radio, che sulle spiagge di Tropea, Roseto degli Abruzzi e Cervia ha regalato a tutti i presenti momenti di musica e intrattenimento con i DJ set. Nella finalissima l'intrattenimento firmato RDS 100% Grandi Successi sarà arricchito dalla presenza del conduttore Giacomo Ciccio Valenti. - (PRIMAPRESS)