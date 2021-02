Parma: Agugiaro&Figna punta alla compensazione di CO2 con il "Bosco del Molino"

(PRIMAPRESS) - PARMA - La responsabilità sociale d’impresa passa anche dalla fotosintesi di un piccolo bosco. E’ il progetto che verrà completato entro novembre 2021 dalle’azienda molitoria Agugiaro & Figna di Collecchio in provincia di Parma. Si tratta del “Bosco del Molino”, una superficie di 13 ettari che accoglieranno 15 mila alberi di pioppo, arbusti e piante officinali nelle adiacenze dello stabilimento aziendale. L’iniziativa di riqualificazione ambientale è stata ideata insieme al CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali) per sostenere il territorio e la sua biodiversità. Il progetto ha l'obiettivo di ridurre e compensare le emissioni totali di CO2 degli impianti di trasformazione del grano.

«La nostra azienda – ha spiegato Alberto Figna, Presidente Agugiaro&Figna Molini - crede fortemente in questo importante e concreto progetto di riqualificazione ambientale. Progetto che conferma più che mai la nostra vocazione aziendale verso scelte a favore dell’ambiente. Sostenibilità e salvaguardia della biodiversità rappresentano per noi i valori fondamentali del nostro modo di fare impresa. Per il processo produttivo utilizziamo, infatti, energie 100% rinnovabili». - (PRIMAPRESS)