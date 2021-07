Osservatorio Franciacorta: la produzione cresce del +12% nel primo semestre nonostante l’handicap Covid

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Il primo semestre 2021 della produzione Franciacorta vince la sfida con le restrizioni Covid. Andamento più lento nei primi due mesi pet poi incassare un quadrimestre che messo a confronto con il periodo corrispondente del 2020, presenta tassi di crescita decisamente importanti. In particolare, i mesi di aprile e maggio 2021 presentano una crescita di oltre il 200% rispetto ai medesimi periodi del 2020. Anche le vendite del mese di giugno 2021 risultano essere ben superiori rispetto a quelle dello stesso mese del 2020. Per dare una visione più completa della crescita, va analizzata la variazione rispetto all’anno 2019, in cui non erano presenti fattori esogeni ad influenzare le vendite. Infatti, anche rispetto al primo semestre 2019 le vendite del 2021 risultano essere in crescita, con un tasso positivo del 12% ed un prezzo medio retail in aumento: da 21€ nel 2019 si arriva ai 22.5€ nel 2021.

“I risultati raggiunti – dichiara Silvano Brescianini, Presidente del Consorzio Franciacorta – sono entusiasmanti. Il mercato e il mondo della ristorazione ci sono stati vicini e hanno premiato i nostri produttori, un segnale che riconosce Franciacorta come punto di riferimento per il consumatore che vuole vivere un’esperienza che rappresenta il miglior Made in Italy e che è sinonimo di qualità, cultura e tendenza”.

“Tutti questi fattori contribuiscono a creare un clima davvero positivo in Franciacorta e per tutti gli addetti ai lavori; ringraziamo il mondo della ristorazione, le enoteche, l’Horeca - che rappresenta il canale principale e più importante per Franciacorta – che insieme hanno contribuito a questo successo e speriamo che esso di buon auspicio per il futuro del nostro settore.” Conclude Brescianini.

Nonostante la situazione pandemica anche l’estero mostra segnali di crescita attestandosi al 13,5% del venduto: la Svizzera conferma il proprio primato rappresentando il 22,6% dell’export totale, Stati Uniti e Giappone sono in ripresa sul 2020 nonostante le problematiche che si stanno affrontando nel 2021. - (PRIMAPRESS)