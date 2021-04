Nasce la rete di promozione del Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG per il turismo enogastronomico

(PRIMAPRESS) - ASTI - L’Associazione Produttori del Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG fanno rete per una filiera di promozione che va dai produttori al mondo del turismo e della ristorazione di territorio. Oltre alle 22 cantine del Ruchè associate, ad aderirvi sono stati tutti i sette comuni della DOCG (Castagnole Monferrato, Montemagno, Grana, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi), che cofinanzieranno l’investimento di 60mila euro per un’attività ad ampio spettro. Obiettivo: preparare la zona patrimonio UNESCO ad un turismo più consapevole. “Il progetto è stato fortemente voluto e avrà elementi innovativi, come la formazione su misura one to one, che permetterà ad ognuno dei 60 attori di mettere a punto un’offerta enoturistica ottimale. Il tutto sarà messo in rete grazie a rapporti con tour operator e cartellonistica dedicata”. Afferma Luca Ferraris, presidente dell’Associazione. - (PRIMAPRESS)