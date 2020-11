Michelin 2021: nessuna variazione nella Top Eleven delle 3 star. Al Santa Elisabetta di Firenze la doppia stella

(PRIMAPRESS) - MILANO - Assegnate le stelle Michelin 2021 per la ristorazione non senza qualche disagio per restare nelle regole del distanziamento sociale. Tutti gli undici ristoranti che godevano già di 3 stelle, sono stati riconfermati. D’altro canto per un anno così difficile per la ristorazione cercare il pelo nell’uovo sarebbe stato fuori luogo. Tra i locali con due stelle Michelin il Santa Elisabetta, il ristorante del Brunelleschi Hotel di Firenze capitanato dallo chef Rocco De Santis. L’ambientazione storica e di charme di questa location, subito dopo, il ricercato menu fa la sua parte. “Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo doppio riconoscimento, che premia gli sforzi della Proprietà che ha sempre creduto e investito nel progetto di una ristorazione di qualità per il Brunelleschi Hotel e di tutto il nostro Team. Ringrazio soprattutto i nostri Ospiti, che ci hanno onorato della loro preferenza negli anni e sono i protagonisti fondamentali di questo prestigioso percorso” ha dichiarato il General Manager Claudio Catani. “Ho un forte legame con le mie origini - ha dichiarato De Santis - La Campania mi ispira con emozione e facilità: il mare, la montagna, i luoghi e le persone si uniscono come ingredienti di una ricetta che vive nei miei piatti. I miei maestri mi hanno trasmesso il grande rispetto per la conoscenza, che metto alla base della creazione e della rielaborazione dei miei piatti di tradizione volti all’innovazione. Ovviamente il territorio è un punto di partenza, non certo la mia gabbia.” - (PRIMAPRESS)