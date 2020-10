Lo chef Antonello Colonna apre a Como lo smart-restaurant Openissimo con il long time sino alle 2 di notte

(PRIMAPRESS) - COMO - Si chiama Openissimo ed è firmato dallo chef romano Antonello Colonna che sbarca nel centro storico di Como con una formula di ristorazione più smart per strizzare anche negli arredi ad un pubblico giovane e giovanile. Il locale aprirà il prossimo 15 ottobre e nelle intenzioni osserverà un orario dalle 18 alle 2 del mattino per presidiare la fascia dell’aperitivo fino a cena e all’after dinner, salvo limitazioni per le misure anti-Covid.

“Con Openissimo- spiega Antonello Colonna - dal centro nevralgico dell’economia lombarda ho deciso di ampliare il mio brand spostandomi nella bellissima città di Como per una nuova realtà, scegliendo il centro storico perché ricco di cultura, magia e desiderio che, sempre più, deve essere valorizzato.

Como, però, non sarò la mia ultima fermata. Presto, infatti, arriverà anche Openino, spazio aperto dalle 7 del mattino alle 7 di sera. Un'interpretazione storica che le grandi città hanno sempre rappresentato, un luogo dove gustare il primo caffè del mattino e l'ultimo del pomeriggio, una colazione con le eccellenze della pasticceria e della caffetteria italiana. Ripartire si può - conclude Colonna - E lo si può fare bene solo se ci sono progetti consolidati e ben organizzati, pronti a valorizzare nuove realtà con molto potenziale come il centro storico di Como."