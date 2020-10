La storica Gastronomia Arfè festeggia i suoi primi 150 anni

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Fondata nel 1870, al top nel settore alimentare e culinario, la storica Gastronomia Arfè, tra le più antiche della Campania e d’Italia, apprezzata a livello nazionale e internazionale, celebra un secolo e mezzo di storia. Domenica prossima, 4 ottobre il patron Antonio Arfè con la famiglia, insieme agli amici e ai clienti affezionati, ricorderà le origini dal 1870 e le tappe principali di un cammino lungo un secolo e mezzo, che ha portato alla consolidata immagine di oggi. Programmato una serie di appuntamenti riservati, all’insegna dell’alta qualità sovrana, en plein air, con accesso cadenzato, nel rispetto della più recente normativa regionale anti-covid19.

Napoli. 150 anni di attività per la storica Gastronomia Arfè che li celebrerà insieme ai suoi clienti affezionati, domenica prossima 4 ottobre, dalle ore 10 alle ore 22, nella sede unica in via Giacomo Piscicelli 37, (angolo via G. Martucci, 2), a Chiaia, nel corso di una serie di appuntamenti consecutivi ad accesso limitato, quindi in assoluta sicurezza.

Lo annuncia lo chefpatron della storica attività napoletana, tra le più antiche e apprezzate della Campania e d’Italia, Antonio Arfè.

Nel corso della serata, gli invitati potranno degustare le rinomate prelibatezze salate e dolci, preparate dallo chef Antonio Arfè e dalla figlia Barbara.

Preciso, dinamico, classe 1957, Antonio Arfè rappresenta una dei massimi riferimenti per quanto riguarda la Cucina tradizionale campana, nelle sue varie declinazioni. Maestro di Cucina dall’ Associazione Professionale Cuochi Italiani, vanta al suo attivo molte altre prestigiose onorificenze e trofei di categoria. Accanto a lui nella gestione della rinomata attività, la moglie Rosaria, sempre concretamente al suo fianco, esperta di settore e responsabile al banco; con loro, le figlie Barbara e Martina, diplomate in Agrotecnica, e specializzate nella conoscenza dei prodotti e loro classificazioni e procedimenti di vinificazione, alle quali è affidata la consulenza sulle tecniche di produzione, trasformazione, igiene e conservazione degli alimenti anche per esportazione; Silvana Rizzolo per le relazioni con il pubblico e le ditte fornitrici.

L’evento si svolgerà quindi in esterno, in assoluta sicurezza, secondo l’ultima ordinanza regionale, a turnazioni con numero limitato di avventori.

Dal lontano 1870 preferita da tanti buongustai e fini intenditori, alla Gastronomia Arfè è possibile sia acquistare da asporto che degustare una selezione di prodotti di alta qualità, squisite pietanze e irresistibili dolci preparati dallo chef Antonio Arfè, coadiuvato dalla figlia Barbara, quale sous chef; specialità di salumeria di primissima scelta e un’ampia selezione di tipicità, tra cui mozzarella e provole da latte bufalino aversane, fior di latte, provola e caciocavallo di Agerola, formaggi dei migliori caseifici della regione, salami provenienti dal Nolano, dall’Avellinese, ecc., salumi campani di pregio, proposti pure nella versione a tagliere.

A garanzia di un’assoluta freschezza, consegne quotidiane e anche più volte al giorno, da parte dei fornitori attentamente selezionati.

Originari degli antichi quartieri spagnoli di Napoli, gli Arfè si dedicano con passione al commercio da un secolo e mezzo.

Già nella seconda metà dell’Ottocento, fondamentale è per gli antenati di Antonio la qualità dell’offerta: generi alimentari di ampio consumo come legumi, salsa, oli e affini, selezionati con cura.

Il primo negozio vero e proprio, su strada, in vico Tiratoio 4, viene inaugurato con il nuovo secolo. Il 1900 porta pure la scelta di ampliare la gamma degli articoli, con particolare attenzione alle specialità, prodotti caseari freschi e stagionati, e di salumeria tipici territoriali di eccellenza, tuttora presenti nella rinomata attività commerciale di via G. Piscicelli a Chiaia, aperta negli anni ‘50, al ritorno dalla prigionia tedesca del figlio Pasqualino, che la rileverà in previsione delle proprie nozze, affiancato dalla futura moglie, Rita Valente. Anche in questo punto vendita - oggi unica sede - vengono commercializzati prodotti di prima qualità. L’assortimento viene arricchito con l’aggiunta di scatolami, pasta, vini e liquori.

Nel 1972, scomparso Pasquale, la gestione passa nelle mani della vedova Rita, tuttora spesso presente in negozio, e della figlia Carla. Successivamente entra a far parte dell’organico il figlio Antonio, che punta a dare nuovo slancio all’azienda di famiglia, cogliendo le nuove esigenze della clientela, con un contributo sostanziale e inedito: quello dei cibi cotti, ovviamente di alta qualità, in linea con l’impostazione storica della ditta e con il target della clientela, medio-alto e d’élite.

Antonio Arfè, seguendo la sua passione orientata sulla cucina di alta qualità più che sul commercio di generi alimentari, si specializza nel settore gastronomico: frequenta corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento oltre che in campo alimentare, soprattutto in ambito culinario, e raggiunge così il suo obiettivo: aggiungere alle famose tipicità alimentari di Arfè, specialità lievitate e dolci e pietanze calde e fredde, preparate in sede, che diverranno presto ambite dalla migliore clientela e rappresenteranno il gusto della città di Napoli, con il loro creatore, in eventi di grande portata nazionale e internazionale.