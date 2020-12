La salutare mela annurca campana rivoluziona il panettone di S.Qui.Sito che diventa wellness

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Da prodotto che aveva rischiato di estinguersi a regina della tavola wellness, la rossa mela annurca è l’interprete di un antico adagio che recita “una mela al giorno leva il medico di torno”. In effetti le sue proprietà terapeutiche per il nostro organismo sono state riconosciute a cominciare dal contrasto del colesterolo. Questa mela originaria della Campania ha il suo periodo migliore a dicembre e per questo è diventata una protagonista della boutique gastronomica di Ciro Amodio, S.Qui.Sito alle porte di Napoli per la sua produzione dell’inedito panettone artigianale con la mela annurca candita. A base di frutta a chilometro zero è anche il panettone che impiega l’albicocca del Vesuvio e gli agrumi della penisola Sorrentina. Tutti i panettoni sono realizzati attenendosi fedelmente al tradizionale disciplinare milanese ma con incursioni negli ingredienti locali voluti dal party chefda Francesco Guida. - (PRIMAPRESS)